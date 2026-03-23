Ну вот последние новости из Орбаностана:

Венгрия заявляет о возможных атаках на газопровод "Турецкий поток" и предупреждает о риске прямого конфликта НАТО с РФ. Венгрия заявила, что любая атака на газопровод на территории Турции будет расцениваться как нападение на страну-члена НАТО. Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Гергей Гуляш.

Далее текст на языке оригинала.

Паралельно угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що в найближчі тижні можливі спроби атак на інфраструктуру "Турецького потоку", який є критично важливим для енергопостачання Угорщини. Він додав, що країни, через територію яких проходить трубопровід, посилюють заходи безпеки.

Раніше Сіярто також стверджував, що Україна нібито причетна до атаки на компресорну станцію газопроводу із застосуванням безпілотників, що Київ офіційно не підтверджував.

Мій коментар:

– для того, щоб знищити Турпотік, не потрібно нічого підривати на території Угорщини, Сербії чи Болгарії;

– для того, щоб знищити Турпотік, не потрібно нічого підривати на території чи на чорноморському шельфі Туреччини;

– для того, щоб знищити Турпотік, не потрібно нічого підривати в Чорному морі на глибині понад 2 км, де він прокладений;

– для того, щоб знищити Турпотік, не потрібно підривати компресорну станцію "Русская" на чорноморському узбережжі Росії.

Висновки:

– в орбаноїдів геть кепсько з креативністю, рік з невеликим тому, а саме 1 березня 2025-го Сіярто вже звинувачував Україну за подачею Лаврова в атаці на КС "Русская" 28 лютого;

– стиль "фантастики" з Будапешта є типово російським. Там з 1999 року, ще тільки коли починали будувати "Голубой поток" до Туреччини, так і стали писати про загрози його знищення ворогами РФ, передусім США (див. скан зі статті в "Независимой газете" 1999 року нижче).

І насамкінець. Як і у випадку з нафтою, Угорщина може отримувати необхідний їй газ з неросійських джерел по різних маршрутах, використовуючи наявні інтерконектори зі Словаччиною, Румунією та Хорватією (СПГ, наприклад, від друга Трампа, через термінал на острові Крк). Але ж Орбану хочеться газ з "кремлівською знижкою", а не за ринковою ціною!