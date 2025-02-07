Заявление Трампа о вмешательстве в Газу должно напугать Путина – The Telegraph

Вмешательство американского президента Дональда Трампа в ход войны Израиля в секторе Газа, "вероятно, испугало российского диктатора Владимира Путина". Последнему придется обменять тысячи оккупированных километров в Украине на утраченные земли в Курской области.

Видео дня

По крайней мере, такое предположение сделал военный эксперт The Telegraph, полковник Хэмиш Стивен де Бреттон-Гордон. Он предположил, что на следующей неделе на Мюнхенском саммите по безопасности спецпосланник Трампа по Украине генерал Келлог намекнет: Трамп на примере сектора Газа "может закончить войну в Украине планами по курорту".

"Крым всегда был популярным местом отдыха. И россияне, вероятно, предпочитают быть в нем туристами в Украине, чем оккупантами, и платить репарации в виде туристических налогов. Трамп также может очистить разрушенный Донбасс от россиян и их укрепленных оборонных линий и отстроить его за деньги США и Европы, получив согласие Путина на отмену санкций. Как бы невероятно это звучало, деньги Трампа и Запада могут оказать большее влияние в Украине и России, чем они когда-либо имели в Газе, Аммане и Каире", – предположил автор.

Как известно, идею американского лидера о массовом переселении палестинцев в других странах региона (кроме Израиля), мягко говоря, приняли с удивлением. Однако британский полковник считает, что такие планы Трампа "могут лучше услышать именно в Москве, чем на Ближнем Востоке".

Он предполагает, что окружение Путина "стремится вернуться к своим суперяхтам и горнолыжным шале в Европе". Это стремление, как и деньги США и ЕС, а также возможность "украинского курорта" являются "козырями в руке Трампа".

Интересно – сам автор называет идею Трампа по вывозу населения Газы в Египет и Иорданию "сумасшедшей". Но он считает, что в Киеве американские "сумасшедшие предложения уже не выглядят столь бессмысленными".

"Проще говоря, Путин сейчас должен быть испуган. Ураган Трампа может отбросить его до Урала и дальше. Ободренный "своим" достижением перемирия в Газе, Трамп вряд ли предложит соглашение по Украине, которое можно будет не соблюдать. Единственный способ сохранить такое соглашение – вернуть Украине хотя бы часть территории, которую она потеряла. Путину, возможно, придется обменять тысячи квадратных километров земли в Украине, чтобы вернуть несколько сотен, которые он потерял для русского народа в священной Курской области, чтобы сохранить лицо и свое будущее в Кремле", – предполагает полковник де Бреттон-Гордон.

Он добавляет, что сам Трамп понимает: шансов на достижение эффективного и продолжительного мира гораздо больше в Украине, чем в Газе. В свою очередь Путин должен "учитывать желание нового президента США быть признанным великим лидером и миротворцем XXI века". И поэтому российский диктатор также "очень обеспокоен".

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни и президент США Дональд Трамп, и представители его администрации делают заявления о том, что население сектора Газа необходимо переместить в другие страны. Причем называются разные – от соседних с Израилем до отдаленных африканских. Пока ни одна из них официально не выразила согласие на такое предложение.

Причем министр обороны Израиля Исраэль Кац уже поручил армии разработать план, который позволит жителям сектора Газа уехать в другие страны, готовые их принять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!