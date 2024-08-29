Завод в Пенсильвании вдвое увеличил производство 155-мм снарядов для нужд Украины – AP

Завод по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания, который производит ключевые артиллерийские снаряды для Украины, сумел увеличить производство на 50%. Кроме того, предприятие планирует ввести в эксплуатацию новые мощности.

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Об этом сообщило издание Associated Press. Как отмечается, оружейный завод в Скрентоне режет и кует 907-килограммовые стальные бруски в 155-мм гаубичные снаряды. Затем их отправляют в штат Айова для наполнения взрывчаткой.

Оттуда большинство боеприпасов отправляют на войну в Украину, где они остро необходимы украинским военным.

По данным издания, завод в Скрентоне, а также два других завода по производству боеприпасов в соседнем Уилкс-Барре, недавно увеличили производство с 24 тысяч снарядов в месяц до 36 тысяч.

По словам высокопоставленного представителя предприятия, в настоящее время разрабатываются три новые производственные линии, которые позволят предприятию в Скрентоне выпускать еще больше критически важных боеприпасов. Общая стоимость проекта модернизации – около 400 миллионов долларов.

Совершенствование включает новые технологии, которые повышают эффективность и точность изготовления снарядов.

"Сейчас мы сосредоточены на калибре 155. Это практически все, на чем мы сосредоточены. Мы очень усердно работаем, чтобы гарантировать достижение цели, которую установил Пентагон", – сказал Ричард Хансен, представитель командующего сухопутных войск США на заводе.

Завод в Пенсильвании в начале 20 века являлся мастерской по ремонту локомотивов. Пентагон выкупил мощности и превратил его в предприятие по производству крупнокалиберной артиллерии. С 2006 года этот завод эксплуатирует компания General Dynamics по контракту с правительством США.

Как сообщал OBOZ.UA, американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра. Это первое публичное соглашение между министерством обороны США и украинским правительством о производственном проекте на территории Украины.

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