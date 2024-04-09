'Зависит от того, кто правит в Вашингтоне': Боррель призвал Европу не рассчитывать только на защиту США

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал европейские страны не рассчитывать на защиту блока со стороны США в случае войны. Он отметил, что "открытый зонтик" над странами НАТО зависит от того, "кто правит в Вашингтоне".

Об этом пишет Financial Times, цитируя слова главы дипломатии Европейского союза. Боррель также подчеркнул, что Европа должна готовиться к войне.

"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть не всегда открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит", - заявил он.

При этом Боррель отметил, что внутри НАТО приоритеты отдельных членов Североатлантического союза могут меняться.

По словам Жозепа Борреля, полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не фантазия", поэтому Европа должна готовиться к возможной войне. Он подчеркнул, что "Россия угрожает Европе", как продолжающейся войной в Украине, так и гибридными атаками на страны-члены Европейского союза.

"Война, безусловно, надвигается на нас. Высокоинтенсивная война с применением обычных вооружений в Европе больше не фантазия", - подчеркнул Боррель.

Следует отметить, что полномасштабная война в Украине изменила мировоззрение западных стран. На фоне потенциальной угрозы со стороны России государства-члены НАТО начали готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону.

Бурно пошел процесс опрокидывания войск и новой техники по всему периметру границ НАТО с Россией – на востоке, юге и севере.

Кремль обещает Альянсу "адекватные ответы". В частности, посредством формирования и усиления двух новых военных округов – Ленинградского и Московского.

О том, как Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал страны Запада готовиться к эпохе, когда "любое может произойти в любой момент", включая возможность войны. Он предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к возможному конфликту с Россией, и отметил, что вооруженные силы уже настроены на случай войны.