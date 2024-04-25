"Завершится неизбежным поражением": Сикорский спрогнозировал последствия атаки России на страны НАТО

Если Российская Федерация нападет на любую страну НАТО, то неизбежно терпит поражение. Это не Запад должен опасаться прямого столкновения с РФ, а наоборот.

Соответствующие заявления прозвучали в выступлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского перед Сеймом 25 апреля. Текстом его речи поделилась пресс-служба МИД на официальном сайте.

Сикорский, рассказывая о задачах внешней политики Польши, обратил внимание на вопрос безопасности. Он поддерживает максимальную военную и политическую помощь Украине, а также усиление оборонных возможностей Польши и стран-союзников.

"В очевидных интересах Польши есть удержание агрессора как можно дальше от польской границы. Поэтому суверенная Украина должна победить в этой войне, а мирный строй в этой части Европы должен быть восстановлен", – подчеркнул глава польской дипломатии.

Хотя роспропаганда утверждает о какой-то угрозе со стороны НАТО, причиной полномасштабного вторжения в Украину стали ценности и стандарты, которые защищает Запад, в частности демократия, ответственность власти перед своими гражданами, борьба с коррупцией.

"Путин повторяет какие-то мифы с древности, чтобы обосновать агрессию против соседей. Если бы все применять такую же логику, ни одна европейская страна не осталась бы в нынешних границах. Но после Второй мировой войны все согласились на запрет подобных псевдоисторических претензий", – напомнил Сикорский.

Он сообщил: население государств ЕС и НАТО в шесть раз больше, чем в России и Беларуси, а совокупный ВВП РФ и РБ в 20 раз меньше, чем у стран Запада. Армии Североатлантического альянса даже без мобилизации имеют втрое больше военных, авиации или подлодок и в четыре раза больше военных кораблей, чем РФ.

"Поэтому это не мы, Запад, должны опасаться столкновения с Путиным, а наоборот. И об этом нужно напоминать. Не для того, чтобы усиливать у россиян чувство угрозы, поскольку НАТО является оборонным пактом, а чтобы показать, что нападение России на любого члена Альянса завершилось бы ее несомненным поражением. Военный и экономический потенциал России бледнеет по сравнению с потенциалом Запада. Если нам не хватит свободы, то Россия проиграет", – подчеркнул министр.

Единственной надеждой диктатора Владимира Путина может быть нерешительность западного мира в противодействии кремлевской агрессии.

Как писал OBOZ.UA, Радослав Сикорский также опроверг нарративы Москвы о том, что Варшава якобы планирует аннексировать западные территории Украины. Дипломат подчеркнул, что власть в Кремле и пропаганда лгут, пытаясь поссорить поляков и украинцев.

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