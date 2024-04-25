'Повторяю, чтобы услышали в Кремле': Сикорский заявил, что Россия лжет о планах Польши аннексировать часть Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг нарративы Кремля о том, что Варшава якобы планирует аннексировать западные территории Украины. Дипломат подчеркнул, что власть в Москве и ее пропаганда лгут, пытаясь поссорить поляков и украинцев.

Соответствующее заявление Сикорский озвучил, выступая в польском Сейме 25 апреля. "Россия лжет о якобы имеющихся в Польше планах по аннексии части Украины. Донбасс – это Украина; Крым – это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина – это тоже Украина. Поэтому я повторяю это, чтобы это услышали и в Кремле: Львов – это Украина", – заявил глава МИД Польши.

При этом слова "Львов – это Украина" он произнес на украинском языке.

Сикорский подчеркнул, что лидеры РФ и кремлевские пропагандисты хотят разделить поляков и украинцев.

Он добавил, что Польша для повышения эффективности действий присоединилась к декларации стран "Большой семерки" о взаимных долгосрочных обязательствах по Украине. Как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр Варшава хочет участвовать в формировании этих обязательств, а не наблюдать со стороны, как это делают другие.

Также Сикорский отметил, что польские компании должны играть важную роль в восстановлении Украины. Для этого была создана должность уполномоченного по восстановлению Украины. Кроме того, в ближайшее время в Польше приступит к работе представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.

Глава польского МИД подчеркнул, что РФ должна ответить за ущерб, причиненный Украине и важным инструментом в борьбе с российской агрессией являются эффективные санкции Евросоюза.

Сикорский также сообщил, что за два года вторжения РФ Польша выделила на военную помощь Украине около 9 млрд долларов. В частности, одобрены 44 пакета помощи. С начала масштабной войны в Польшу выехали более 950 тысяч украинцев.

Как известно, пропаганды Польши и Беларуси неоднократно "разоблачали" якобы планы Польши аннексировать территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в минобороны Польши заявили о готовность помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин. В ведомстве подчеркнули, что граждане Украины имеют долг перед своим государством.

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