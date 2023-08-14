Защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО, – министр обороны Болгарии.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО. Ответственность ВМС Болгарии в этом вопросе с каждым днем возрастает.

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Об этом глава оборонного ведомства страны говорил в обращении к курсантам военно-морского училища (ВВМУ) в Варне, сообщает Novinite. Он отметил, что в последнее десятилетие Черное море стало ареной серьезных энергетических проектов, роста политической и военной напряженности, в результате чего в последние полтора года в бассейне произошла первая за 78 лет крупномасштабная война в Европе.

"В связи с изменившейся ситуацией Альянс в своей стратегической концепции определил защиту Черного моря в качестве приоритетной, поскольку она крайне важна как для безопасности, так и для экономики, транспорта и экологии всех стран-членов региона", – добавил Тагарев.

Министр обратился к выпускникам училища, указав, что они будут командирами, на которых будет возложена честь и ответственность за непосредственную реализацию союзнической стратегии и болгарских обязательств по укреплению безопасности на Черном море и наращиванию обороноспособности военного флота Болгарии.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в том, что она якобы "настаивает на ведении войны" против России, а за все якобы платит Европа. В правительстве страны заявили, что Радев повторяет российские заявления, которые не имеют ничего общего с позицией ЕС и НАТО. Болгарскому лидеру ответили также в посольстве Украины. Там подчеркнули, что Украина стремится к миру и прилагает для этого все усилия.

Напомним, в России заявили, что 13 августа атаковали гражданское сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау в Черном море. Судно направлялось в украинский порт Измаил. Оккупанты якобы открыли по судну огонь из автоматического стрелкового оружия и задействовали вертолет.

А ранее, в конце июля, у сети появилось аудио с угрозами российского корабля гражданскому судну в Черном море. Оккупанты по рации требовали, чтобы капитан корабля ответил, что именно перевозит и под каким флагом он идет, а также "предупреждали", что движение к украинским портам государством-агрессором "запрещено", перевозка любого груза кораблями в Украину "считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Болгария безвозмездно передаст Украине сотню бронетранспортеров. Они находятся в резерве болгарского министерства внутренних дел, но не используются ведомством;

– Болгария присоединится к проекту закупок боеприпасов Европейского оборонного агентства. Проект предусматривает наращивание собственных запасов 155-мм снарядов в странах Евросоюза, а также передачу их Украине в ускоренном порядке.

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