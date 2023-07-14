Болгария присоединяется к совместной закупке снарядов для Украины: подробности

Болгария присоединится к проекту закупок боеприпасов Европейского оборонного агентства. Проект предусматривает наращивание собственных запасов 155-мм снарядов в странах Евросоюза, а также передачу их Украине в ускоренном порядке.

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Ранее в проекте согласились участвовать 25 европейских государств. Об этом сообщает болгарское издание The Sofia Globe.

"Правительство Болгарии приняло решение о том, что страна станет полноправным участником проекта совместных закупок боеприпасов Европейского оборонного агентства (EDA), который создаст новые хорошие возможности для поставок боеприпасов и услуг на выгодных условиях в дополнение к национальным рамочным соглашениям и инициативам в рамках НАТО", – цитирует издание заявление болгарской службы правительственной информации.

Упомянутый проект Европейское оборонное агентство инициировало в марте текущего года. К нему присоединились 25 европейских государств, не считая Болгарии. Кроме стран – членов ЕС в проекте участвует Норвегия.

Он предусматривает два направления: двухлетнюю ускоренную процедуру для 155-мм артиллерийских снарядов и семилетний проект по приобретению нескольких типов боеприпасов.

"При полном уважении к суверенным национальным решениям и без ущерба для специфики политики безопасности и обороны любых государств – членов ЕС проект может быть использован для пополнения национальных запасов государств-членов и/или помощи Украине, говорится в заявлении", – пишет издание.

В Европейском оборонном агентстве считают, что совместные закупки позволят снизить затраты за счет объемов приобретаемых боеприпасов. А это поможет участникам проекта закупать боеприпасы и для себя, и для поддержки Украины.

Напомним, ранее Болгария впервые передала партию военной помощи Украине не в режиме "секретно". В пакет вошла сотня БТР, ранее закупленных для болгарской армии, но так и не использовавшихся.

Кроме того, премьер Болгарии поддержал передачу Украине кассетных боеприпасов. Он заявил, что "успехи в бою важнее конвенций".