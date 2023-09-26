'Защищала свою территорию': моржиха напал на лодку россиян в Северном Ледовитом океане. Видео

Самка моржа атаковала путшественников из РФ в Северно-Ледовитом океане. Она пробила бивнями их резиновую лодку – кремлевские пропагандисты заявили, что животное "защищало свою территорию", а в сети подняли на смех россиян.

Соответствующее видео распространили российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что инцидент произошел у Земли Франца-Иосифа – одной из самых северных территорий РФ и мира (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

Видео дня

"Мама-морж проколола острыми бивнями резиновую лодку российских путешественников. Скорее всего, так она защищала свою территорию. Снято в районе Земли Франца-Иосифа", – рассказали пропагандисты канала RT.

Между тем в сети шутят, что "боевой морж принял эстафету" от акулы, которая убила россиянина в Хургаде.

"Интересно, кто следующий идет на боевое задание?", "Природа и звери на стороне добра", "У нее материнские инстинкты и она все правильно сделала, ибо нечего к ним приближаться", "Я бы не удивилась, если бы эти "туристы" убили моржиху. От них можно все ждать, надеюсь, моржиха с ребенком ушли дальше и с ними все в порядке", "Животные лучше чувствуют, кто есть кто", "Скоро все восстанут", – пишут в комментариях под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Египте мумифицировали и выставили в музее акулу, которая убила туриста из РФ. Жертвой хищницы стал 23-летний россиянин Владимир Попов.

– В начале сентября акулы напали на катамаран россиян у берегов Австралии. Более суток полутонущее судно плыло по морю, пока второе нападение хищников не заставило экспедицию подать сигнал SOS.

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