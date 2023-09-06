Акулы атаковали катамаран с россиянами у берегов Австралии. Фото

На экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way у побережья Австралии напали акулы, которые повредили катамаран. Более суток полутонущее судно плыло Коралловым морем, пока второе нападение хищников не заставило путешественников подать сигнал SOS.

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Всех трех членов экипажа – россиян Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и француза Винсента Томаса – спасли другие моряки. Об этом сообщили на официальной странице экспедиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что "нападающими" стали акулы-резаки или светящиеся бразильские акулы (cookiecutter). Это небольшие глубоководные хищники, поднимающиеся на поверхность в поисках пищи. Они вгрызаются в больших рыб, отрывая куски от своей жертвы.

Первая атака акул произошла 4 сентября. Повреждение получил задний левый баллон катамарана, в результате чего он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, проплыв еще 160 километров.

На следующий день, 5 сентября в 23:00, акулы-резаки повредили правый баллон. Экипаж экстренно подал сигнал бедствия, и в течение 45 минут на помощь горе-мореплавателям приплыл сухогруз Dugong Ace, направлявшийся в Шанхай.

Все вещи экипажа удалось эвакуировать вместе с людьми, но катамаран остался в океане. В настоящее время путешественников везут в австралийский город Брисбен.

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