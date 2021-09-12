Запасов газа не хватит: в Белом доме предупредили о возможном энергетическом кризисе в Европе – Financial Times

Если предстоящая зима будет очень холодной, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе-феврале. И основная проблема будет не в геополитике – на кону окажутся жизни людей.

Об этом в комментарии Financial Times заявил главный советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Эймос Гокстейн во время визита в Киев. По его словам, причиной угрозы являются низкие запасы и возможное сокращение поставок газа.

Кроме того, авторы статьи отметили, что в Белом доме обеспокоены энергозависимостью Европы от России. Гокстейн отметил, что по сравнению с традиционный поставками, сейчас РФ недопоставляет газ в Европу, зато цены на топливо сейчас – самые высокие в истории.

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Однако в Москве отрицают свою причастность к высоким ценам на газ, и перекладывают вину на, как заявил президент Владимир Путин, "умных всезнаек" с Еврокомиссии, которые настаивали на рыночном ценообразовании.

Отмечается, что 11 сентября посольство России в Великобритании сообщило, что "Северный поток-2" заработает еще до конца этого года, однако в Белом доме выступают против завершения строительства. При этом администрация Байдена в мае этого года не продлила санкции против компаний, строящих газопровод, а США приостановили ограничения против благосклонного к Путину руководителя Nord Stream 2 AG Матиаса Варнинг.

В то же время у Байдена анонсировали продолжение санкций в том случае, если Россия будет использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины и других союзников. Однако эксперты считают, что РФ будет пытаться подорвать экономику нашей страны через газопровод.

Стоит отметить, что на статью Financial Times отреагировал британский эксперт Тимоти Эш. В своем Twitter он выразил мнение, что ""Северный поток-2" и Беларусь имеют целью выжать Украину" и отметил, что Германия является их соучастницей.

Напомним, российская компания "Газпром" снова уменьшила поставки газа в Европу, в результате чего стоимость голубого топлива на европейских биржах взлетела до нового рекорда – $659 за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд составлял $632 долларов за тысячу кубометров.

Объемы российского топлива в ЕС снижаются уже не первый месяц из-за газового шантажа Кремля, который пытается таким образом выбить для себя более выгодные условия сертификации газопровода "Северный поток-2".

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