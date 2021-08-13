Как и прогнозировалось, "лапти" начали газовый прессинг Европы. Причем интересным методом, аргументируя резкий скачок цен на газ в Европе (достигший исторических максимумов и составляющий сейчас 550-570 долларов за тысячу кубов) аварией у себя в Уренгое. У них там что-то рвануло моцно, крупный пожар на производстве "Газпрома", можно было бы и порадоваться, но.

Не оставляет меня мысль, что как-то так хорошенько все совпало – и зарубы по СевПотоку-2, и скачок цен на газ в Европе, и этот пожар. А в совпадения я не верю, особенно когда в сценарии задействован Мордор, потому что, собственно, сценарий там и писался. Вменяемых официальных объяснений причин аварии не было. Они и людей не жалеют, если хорошо помнить историю кремлевских терактов, поэтому неслучайность пожара прекрасно укладывается в картину. Диверсия для прикрытия политического умысла, вай нот, все как любит х**ло.

Далее текст на языке оригинала.

Тепер Газпром свідомо відмовляється збільшувати постачання газу на європейський ринок, киваючи на Уренгой. Балалайки стверджують, що нібито вони зараз цілковито зосереджені на закачці газу в газосховища Росії, тому ті поставки газу в Європу, які впродовж останніх декількох місяців і так були недостатніми, ще більше зменшились. Ринок одразу зреагував на дефіцит, і ціни рвонули вгору. Попереду осінь, опалювальний сезон, всім, хто при тямі, вже зрозуміло, що буде далі.

Що вимальовується в залишку. Газу в газосховищах Європи буде недостатньо для того, щоб увійти нормально в опалювальний сезон. Це загрожує надзвичайно високими цінами на газ у Європі взимку, а також і надзвичайною ситуацією з постачанням газу, якщо зима буде холодною. Газпром відверто шантажує Європу, штучно підтримуючи (ба навіть погіршуючи) цю ситуацію. Мета — повний запуск СєвПотоку-2 виключно на тих умовах, які вигідні Кремлю.

Я не знаю, чи змусять змерзлі взимку на пси дупи європейських бюргерів прийти до тями всій Європі і нарешті зрозуміти, що газ для Росії це в останню чергу бізнес, а в першу чергу політика і важіль для шантажу і вирішення своїх геополітичних хотєлок. Бо ніколи надійний бізнес-партнер не поставить тебе під ризик надзвичайних ситуацій, якщо тільки він не хоче поставити тебе раком.

Якщо Європі подобається так стояти, штош. Тоді тільки треба буде міцно впертись в щось лобом, бо спина заболить, на неї рускій Ваня вже поставив баняк з пивом і стукає воблою.

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