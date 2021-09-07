"Газпром" намекнул Европе: дефицит газа закончится только с запуском "Северного потока-2"

Российский "Газпром" отказался от дополнительных транзитных мощностей через Украину в размере 15 млн куб. м в сутки, несмотря на низкие запасы и рекордно высокую цену на газ в ЕС. При этом 6 сентября компания отчиталась об окончании трубоукладки "Северного потока-2" и готовности уже в 2021-м начать поставлять газ, тем самым грубо намекнув, что увеличение поставок в Европу возможно лишь по этому газопроводу.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook. "Последующие месяцы станут большим испытанием для Европы о готовности противостоять давлению РФ и защищать принципы европейской солидарности", – добавил он.

Также Макогон отметил, что "Оператор ГТС Украины" постоянно предлагает допмощности. При этом еще ни разу "Газпром" не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в страны Евросоюза.

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"Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Запустить в эксплуатацию планируют уже в 2021 году и практически сразу после достройки.

Как писал ранее OBOZREVATEL, проект российского газопровода "Северный поток-2" будет реализован уже в ближайшие пару дней, а первые поставки газа по этой "трубе" состоятся до конца года. Поэтому проект уже вряд ли смогут остановить с помощью санкций.