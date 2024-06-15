"Западный мир – идиоты": вице-спикер Сената Польши призвал по-настоящему бороться с РФ. Видео

Вице-спикер Сената Польши Михал Камински резко раскритиковал Запад за повторение одинаковых ошибок в отношении Российской Федерации. Он предупредил, что если РФ подать руку, "она вас съест".

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Политик считает, что уступки Кремлю – идиотизм. Об этом он высказался на Black Sea Security Forum в субботу, 15 июня.

"Мне жаль это признавать, но мы, западный мир – идиоты. Потому что мы повторяем одинаковые ошибки по поводу России и ожидаем других результатов. Но этого не произойдет. Если вы подаете им руку – они вас съедят. Они вас съедят! Это их природа", – сказал Камински.

Также он отметил, что для изменения ситуации нужно в первую очередь победить РФ на фронте. Но также необходимо активно бороться внутри государства-агрессора.

Обычная военная победа только отстрочит новую войну, потому что с Россией нужно бороться идеологически. Только так можно создать новый мир, добавил польский политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На встрече лидеров Бухарестской девятки президент Польши Анджей Дуда высказался о перспективе вступления Украины в НАТО. Он заявил, что нашу страну необходимо официально пригласить в Альянс.

– Ожидается, что Киев и Варшава скоро финализируют и подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Предварительно, это произойдет еще до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

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