Дуда: Украина должна получить официальное приглашение в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда высказался о перспективе вступления Украины в НАТО. Он заявил, что нашу страну необходимо официально пригласить в Альянс.

Об этом Дуда сказал на встрече лидеров Бухарестской девятки (B9), передает Polska Agencja Prasowa. На ней лидеры стран, составляющих восточный фланг НАТО, говорили о подготовке к июльскому саммиту Альянса.

По словам политика, реализация евроатлантических амбиций Украины есть среди приоритетов Польши на этот саммит.

"Для нас очевидно, что Украина не может быть полноценно принята в Альянс, пока не закончится война, но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также демонстрация НАТО России того, что к стремлению украинского народа присоединиться к Альянсу прислушиваются, понимают и выполняют", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что восточный фланг НАТО сейчас находится в особой ситуации "из-за опасности прямого вторжения, прямого российского нападения", а также из-за угрозы потенциальной атаки со стороны Беларуси. Эта страна теоретически является отдельным, независимым, суверенным государством, но в основном находится под полной властью Москвы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что как только будет сделано приглашение Украине присоединиться к Альянсу, это будет равно ее членству в нем. Однако потребуются гарантии, что война с Россией действительно закончилась.

Как сообщал OBOZ.UA, вступление Украины в НАТО важно не только для нашей страны, но и для самого Альянса. В НАТО понимают, что послевоенная архитектура безопасности не может существовать без Украины, заявил глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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