Заместитель госсекретаря США Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели, – Блинкен

Заместитель госсекретаря по политическим делам США 62-летняя Виктория Нуланд уходит в отставку. Она решила завершить 35-летнюю политическую карьеру и покинет свой пост в ближайшие недели.

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен подтвердил отставку своей заместительницы. Об этом Госсекретарь США сообщил во вторник, 5 февраля, в заявлении, опубликованном американским внешнеполитическим ведомством.

Сообщает, что решение Виктория Нуланд приняла сама.

"Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам", – говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что они вместе с президентом США Джо Байденом попросили замминистра по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности Нуланда.

Блинкен поблагодарил Викторию Нуланд за ее работу в Госдепе.

"Именно лидерство Виктории в Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы. Ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, для формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическую неудачу, и для помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги – демократически, экономически и в военном отношении", – отметил Блинкен.

В России уже прокомментировали заявление Энтони Блинкена об отставке его заместительницы. "На болотах" заявили, что Нуланд решила подать в отставку якобы "из-за провала антироссийского курса".

Как сообщал OBOZ.UA:

В конце января Виктория Нуланд приезжала с визитом в Киев. Она встретилась с высшим руководством Украины, а также с ветеранами и представителями гражданского общества нашего государства.

Во время визита в Киев Нуланд провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Также во время пребывания в украинской столице она упомянула об американских авиабомбах для ВСУ. По словам Нуланда, они направляются на фронт.

Кроме того, заместитель госсекретаря США выразила "большую уверенность", что Конгресс США проголосует за помощь Украине.

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