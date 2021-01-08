Захват Капитолия стал уникальным в истории США: ранее такое было более 200 лет назад

В среду, 6 января, сторонники еще действующего президента США Дональда Трампа захватили Капитолий (здание, где заседает Конгресс). Это стало уникальным случаем в истории США.

Как пишет "Медуза", ранее подобное масштабное нападение на это здание произошло во время англо-американской войны в 1814 году.

Тогда британские войска захватили Вашингтон. Они сожгли множество правительственных зданий, в том числе Белый дом и Капитолий.

Капитолий после сожжения в 1814 году. изображение из Библиотеки Конгресса США

С тех пор бывали редкие случаи нападений на конгрессменов или попыток устроить теракт возле здания Конгресса, которые предпринимали отдельные люди или группы людей:

В марте 1954 года пятеро членов Националистической партии Пуэрто-Рико ворвались в зал заседаний Палаты представителей и открыли стрельбу из автоматов. В результате ранения получили пятеро конгрессменов.

В марте 1971 года члены радикальной левой организации Weather Underground взорвали бомбу на первом этаже Капитолия. Таким образом они протестовали против бомбардировок Лаоса американской авиацией.

В июле 1998 года мужчина застрелил двух полицейских в здании Конгресса.

После теракта 11 сентября 2001 года правительственные учреждения США значительно усилили, однако из-за пандемии коронавируса 6 января там было меньше сотрудников и охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогу подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь. Во время столкновений погибли 4 человека.