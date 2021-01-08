Захоплення Капітолію стало унікальним в історії США: раніше таке було понад 200 років тому

У середу, 6 січня, прихильники ще чинного президента США Дональда Трампа захопили Капітолій (будівля, де засідає Конгрес). Це стало унікальним випадком в історії США.

Як пише "Медуза", раніше такий масштабний напад на цю будівлю стався під час англо-американської війни в 1814 році.

Тоді британські війська захопили Вашингтон. Вони спалили безліч урядових будівель, в тому числі Білий дім і Капітолій.

Капітолій після спалення в 1814 році. зображення з Бібліотеки Конгресу США

Відтоді бували поодинокі випадки нападів на конгресменів або спроб влаштувати теракт біля будівлі Конгресу, які здійснювали окремі люди або групи людей:

У березні 1954 року п'ятеро членів Націоналістичної партії Пуерто-Ріко увірвалися в залу засідань Палати представників і відкрили стрілянину з автоматів. Внаслідок нападу поранення отримали п'ятеро конгресменів.

У березні 1971 року члени радикальної лівої організації Weather Underground підірвали бомбу на першому поверсі Капітолію. Таким чином вони протестували проти бомбардувань Лаосу американською авіацією.

У липні 1998 року чоловік застрелив двох поліцейських в будівлі Конгресу.

Після теракту 11 вересня 2001 року урядові установи США значно посилили, проте через пандемію коронавіруса 6 січня там було менше співробітників і охорони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 6 січня, Конгрес США зібрався, щоб офіційно оголосити Байдена новим лідером країни за підсумком підрахунку голосів вибірників. Засідання перервали прихильники Трампа. Натовпи протестувальників штурмували Конгрес і прорвалися всередину. Під час сутичок загинули 4 людини.