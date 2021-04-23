Захарову возмутила поддержка Украины Боррелем: она заявила о роли ЕС в "ущемлении" русскоязычных

В России утверждают, что Евросоюз якобы неспособен объективно оценить "происходящие в Украине события" (то есть агрессию РФ), разобраться в их причинах и "понять их трагические последствия".

Таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, посвященную ситуации в Украине. Ответ Захаровой на блог европейского политика появился на сайте российского внешнеполитического ведомства 23 апреля.

Позиция представителя ЕС якобы "ангажированная", утверждает Захарова. Россиянке также не понравилось, что Боррель "словно заклинание повторяет" фразу о российской агрессии в Украине.

"О какой "сдержанной реакции" и, тем более, "шагах в сторону урегулирования" киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?" – озвучила ряд фейков Захарова.

Она сказала, что фактам о российских войсках, развернутых на границе с Украиной, европейский политик "цинично потакает".

Кроме того, представитель МИД страны-агрессора утверждает, что киевские власти якобы распространяют настроения в пользу силового решения конфликта на Донбассе, а Брюссель закрывает на это глаза "и – вольно или невольно – сам их и поддерживает".

"Как еще воспринимать периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде "Мы на вашей стороне", – заявила Захарова.

Европе, как считает россиянка, стоит "вместо безоглядной поддержки украинских властей" начать побуждать Киев "к отказу от агрессивной милитаристской риторики" и к выполнению договоренностей.

"В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося в Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения "пещерной" идеологии неонацизма и правого экстремизма", – сказала Захарова.

Она также призвала Брюссель прекращать "грубую антироссийскую дезинформацию".

О чем писал Боррель в своем блоге, который так возмутил Захарову, можно почитать тут.

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