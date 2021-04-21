В ЕС заявили о готовности действовать в случае дальнейшей агрессии РФ в Украине, – Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС в конфликте с Россией.
В своем блоге 20 апреля глава европейской дипломатии отметил, что Евросоюз готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения агрессии против Украины и противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта.
"Напряженность в Украине и вокруг нее стремительно растет. Совет по иностранным делам направил четкий сигнал о коллективной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал Боррель.
Также, по его словам, министры иностранных дел стран ЕС договорились, что должны говорить единым голосом в двусторонних контактах с Россией на всех международных форумах (G7, ОБСЕ) и на переговорах с США.
"Мы продолжим поддерживать усилия в нормандском формате и ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию, а также меры по достижению мира. Пришло время ослабить эскалацию. Мы внимательно следим за этими событиями, и мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты в случае продолжения агрессии", – написал Боррель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале марта 2021 года Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что новые санкции ЕС против России сформировали по его предложению.
ЕС ввел санкции против высокопоставленных государственных чиновников из России после заключения оппозиционера Алексея Навального. США также объявили о введении ограничений в отношении РФ и решили прекратить оказание помощи Москве.