В ЕС заявили о готовности действовать в случае дальнейшей агрессии РФ в Украине, – Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС в конфликте с Россией.

В своем блоге 20 апреля глава европейской дипломатии отметил, что Евросоюз готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения агрессии против Украины и противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта.

"Напряженность в Украине и вокруг нее стремительно растет. Совет по иностранным делам направил четкий сигнал о коллективной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал Боррель.

Также, по его словам, министры иностранных дел стран ЕС договорились, что должны говорить единым голосом в двусторонних контактах с Россией на всех международных форумах (G7, ОБСЕ) и на переговорах с США.

"Мы продолжим поддерживать усилия в нормандском формате и ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию, а также меры по достижению мира. Пришло время ослабить эскалацию. Мы внимательно следим за этими событиями, и мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты в случае продолжения агрессии", – написал Боррель.

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