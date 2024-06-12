Путин и Ким Чен Ын готовят новую войну: за чем, кроме оружия и солдат, российский диктатор едет к северокорейскому

Владимир Путин впервые за два десятилетия планирует в ближайшее время посетить Северную Корею, где встретится с Ким Чен Ыном. Кажется, российскому диктатору очень что-то нужно от КНДР, ведь он боится лишний раз выезжать за пределы своей страны.

Личная встреча двух диктаторов может иметь несколько целей. Путин готовится к длительной войне против Украины и Запада, поэтому нуждается в значительных запасах разнообразного вооружения. Со своей стороны, Ким Чен Ын все активнее готовится воевать против Южной Кореи, и ему нужны российские военные технологии, более современное вооружение и другая поддержка со стороны РФ.

В России говорят и о том, что Путин попросит у Кима солдат для фронта. Так, востоковед и российский пропагандист РФ Юрий Тавровский отмечает: "Можно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, возможно, как второй эшелон или строительные части. Если в Украине появляются западные войска, то почему бы не появиться и восточным. Сейчас Северная Корея имеет армию в миллион двести тысяч человек. Все они отлично обучены и мотивированы. Они ненавидят Запад, Америку и ее союзников".

Подробнее о том, что стоит за визитом Владимира Путина в КНДР, – в материале OBOZ.UA.

"Братская" помощь

12 сентября 2023 года диктатор КНДР прибыл бронепоездом в Россию. Ким Чен Ын и Владимир Путин провели встречу на космодроме "Восточный", во время которой северокорейский гость выразил уверенность в том, что "Россия победит в священной борьбе". Очевидно, чтобы слова не расходились с делом, уже через несколько дней вооружение из КНДР эшелонами потянулось к новому союзнику, чтобы потом попасть в Украину.

Из-за влияния западных санкций Россия испытывает определенные трудности с производством нового вооружения. Впрочем, Москва нашла выход: именно Северная Корея владеет одними из крупнейших запасов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов к оружию советских времен, активно передаваемым России для оснащения новых военных соединений. КНДР также является одной из немногих стран с большими запасами танков советской эпохи, которые Москва использует в войне: Т-54 и Т-62.

В общей сложности КНДР уже отправила в Россию около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой, говорит южнокорейский министр обороны Син Вон Сик. По его оценке, российская армия могла получить от Северной Кореи около 3 млн 152-миллиметровых снарядов. В обмен на военную помощь Россия поставила КНДР более 9 тысяч контейнеров с другими товарами.

Россия поможет подготовить нападение на соседей?

Путин почти не уезжает из России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому просто так ехать в КНДР он вряд ли будет. Ожидается активный обмен технологиями и вооружением. Основное опасение от союза Москвы и Пхеньяна – ускорение создания ядерного арсенала КНДР за счет поставок плутония и обогащенного урана. Северная Корея уже фактически объявила, что намерена усилить разработку ядерного оружия. Это подтверждают западные эксперты.

"Нет технических препятствий для того, чтобы Россия отправила в Северную Корею 100 или даже 1000 килограммов плутония", – заявил бывший директор национальной лаборатории ядерных исследований США в Лос-Аламосе Зигфрид Хеккер.

Кроме того, как отмечает американская разведка, Россия поддерживает развитие программ Северной Кореи в области разработки и усовершенствования баллистических ракет и возможностей по их запуску. Кстати, такая "поддержка" является нарушением резолюции Совбеза ООН.

Пхеньян в обмен на свою поддержку хочет получить от России истребители, оборудование для ракетного производства и другие технологии. Если это произойдет, то будут значительные последствия для безопасности Корейского полуострова.

По мнению Хеккера, развитие ядерного северокорейского арсенала свидетельствует о том, что КНДР готовится ко второму раунду корейской войны и завоеванию Юга. И эта угроза становится все более реальной.

Еще одно направление "сотрудничества" двух режимов – космос. На днях большое количество российских инженеров и экспертов в космической отрасли прибыли в Северную Корею, чтобы помочь Пхеньяну подготовить запуск разведывательных спутников.

Ким становится все более воинственным

Диктатор КНДР уже перестал делать вид, что его режим стремится к мирному воссоединению с Южной Кореей. В своей речи, исполненной риторикой о "политике конфронтации" из США, Ким объявил о решении убрать из конституции Северной Кореи упоминание о мирном воссоединении и ликвидировать правительственные учреждения, занимающиеся этим вопросом. Фактически признав существование двух государств на Корейском полуострове, Ким Чен Ын заявил, что пути назад уже не будет. По его словам, если начнется война, КНДР планирует "полностью оккупировать, покорить и отвоевать" Южную Корею и аннексировать ее "как часть территории нашей республики".

Воинственность и конституционные изменения – самые сильные за последнее время сигналы о его намерениях. После того как российский и северокорейский режимы, наконец, официально "породнились" в процессе поставки друг другу вооружения и военных технологий, кажется, именно Корейский полуостров через некоторое время может стать новым местом большой войны.

Похоже, что Ким Чен Ын чувствует себя все более "вдохновленным" благодаря расширяющемуся партнерству с Россией. Именно поэтому КНДР в ближайшие месяцы может спровоцировать военный конфликт с Южной Кореей на фоне более агрессивных заявлений северокорейского диктатора.

Продолжаются и провокации. Так, 30 мая КНДР запустила около 10 баллистических ракет малой дальности у своего восточного побережья. Ким Чен Ын также призвал ядерные силы КНДР быть готовыми выполнять миссию по "сдерживанию войны", а также взять на себя инициативу в случае ее начала.

Диктаторы готовятся зажечь выборы в США?

Россия и КНДР готовят "октябрьский сюрприз" к выборам в США, считают официальные лица в Белом доме. В частности, США готовятся к тому, что Северная Корея может совершить "самые провокационные военные действия за десятилетия в преддверии президентских выборов, возможно, по согласованию с Кремлем". Это создаст еще один очаг военной напряженности в мире.

Ожидается, что именно во время визита Путина в Северную Корею будет закреплено новое соглашение о расширении поставок военных технологий Пхеньяну.

Сотрудники американской разведки считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологии атомных подлодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном в Россию большого количества боеприпасов. Таким образом Россия может помочь Северной Корее завершить последние шаги, необходимые для создания первой подводной лодки, способной запустить ракету с ядерным боезарядом.

Два режима нужны друг другу

"Очевидно, что сейчас Путин очень заинтересован в этом визите. После полномасштабного нападения Ким Чен Ын стал нужен российскому диктатору как важнейший партнер в поставке оружия. Как тот, кому нечего терять в связи с тем, что КНДР из-за своей атомной программы остается под санкциями Запада и продолжает угрожать всему цивилизованному миру.

Во время последнего пребывания Кима в РФ оба диктатора договорились о масштабных поставках оружия из Северной Кореи в Россию. Путину нужно оружие, потому что он настроен на многолетнюю войну с Украиной и Западом, и, как мы все могли увидеть по его поведению на Петербургском международном экономическом форуме, буквально наслаждается войной и тем, что благодаря войне он может превратить Россию в некую Великую Северную Корею", – отмечает политический аналитик, публицист Виталий Портников.

"Довольно легко понять, о чем будут говорить российский и северокорейский диктаторы – о продолжении войны в Украине, о помощи оружием, новых снарядах, которые должны оказаться на российско-украинском фронте. О новых северокорейских ракетах. О том, что может сделать северокорейский военно-промышленный комплекс для российского ВПК.

Существует мнение, что КНДР может использоваться в качестве канала связи между Россией и Китаем, потому что Пекин не рискует открыто поставлять оружие в РФ, чтобы не попасть под западные санкции. Однако роль Китая в северокорейско-российских отношениях может быть и преувеличена. Ведь в последнее время визиты на высоком уровне проходили как раз тогда, когда речь шла о российских и северокорейских руководителях", – считает Виталий Портников.

По его мнению, сегодня речь может идти о серьезном политическом и технологическом сотрудничестве двух стран. Ведь вскоре после визита в Российскую Федерацию северокорейский диктатор совершил серьезный разворот в собственной внутренней и внешней политике, на который не решались его дедушка и отец. Ким Чен Ын стал первым лидером формально коммунистической, а по большому счету теократической Северной Кореи, объявившей Южную Корею другим государством и другой нацией. И фактически отказался от идеи мирного воссоединения родины, которая оставалась главной идеологической мантрой в КНДР после поражения в войне на Корейском полуострове. И основатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен, и оба его наследника – и сын, и внук, всегда придерживались идеи необходимости создания единого корейского государства.

"И вот теперь последний Ким фактически не только отказался от идеологических наставлений своего дедушки, который для Северной Кореи выглядит этаким божеством, но и демонтировал Арку Воссоединения, которая оставалась главным идеологическим объектом страны на протяжении десятилетий. То есть эти шаги и активное сотрудничество с РФ в направлении получения новейших военных технологий могут означать, что Ким готовится к каким-то серьезным действиям в скором будущем", – отметил Виталий Портников.