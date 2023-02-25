Забить гвоздь может каждый желающий: в Риге у посольства РФ установили гигантскую куклу вуду в виде Путина. Фото

У посольства страны-агрессорки России в Латвии появился необычный арт-объект. Там установили гигантскую куклу вуду в виде кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Каждый желающий может забить гвоздь в фигуру российского президента, который развязал кровавую войну в Украине. Подходящие снимки появились в социальных сетях.

В частности, арт-акция была организована художником Артуром Берзиньшем под административным зданием в Риге.

В ходе акции состоялся арт-перформанс в виде импровизированного обряда проклятия Путина.

Как объяснил художник, гвоздь, забитый каждым участником, символизирует небольшой вклад, который каждый смог внести в этих обстоятельствах, чтобы остановить страшное военное преступление.

Напомним, в немецком Гамбурге устроили яркий перформанс с "мертвым" Путиным в главной роли. Российского диктатора, вымазанного "кровью", вложили в гроб и "украсили" фаллоимитаторами и дерьмом.

Ранее в Грузии устроили "похороны" Путина. Необычную акцию провели в столице Тбилиси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве местные жители продолжают креативно готовиться к празднованию Хелловина. В частности, возле одного из столичных кафе заметили клетку, в которой сидит большое чучело президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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