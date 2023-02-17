В Германии устроили перформанс с Путиным в крови и пенисах: россиянка возмутилась и вызвала насмешки в сети. Видео

В немецком Гамбурге устроили яркий перформанс с "мертвым" Путиным в главной роли. Российского диктатора, вымазанного "кровью", вложили в гроб и "украсили" фаллоимитаторами и "какашками".

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Такой своеобразный "мавзолей" Путину устроили в главном районе красных фонарей Гамбурга – на улице Репербан. Россиянка, которая в вечернее время неизвестно почему прогуливалась именно здесь, очень возмутилась таким обращением с российским "царем", задокументировала все это на видео и выложила в сеть. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот так обходятся с нашим президентом. И это нормально? То есть дети ходят, смотрят. Это нормально, что человек (это она ошибочно о Путине – Ред.) реально лежит в крови, в какашках, в пенисах в могиле?", – возмутилась россиянка.

Ее монолог вызвал волну иронии и насмешек в сети. Пользователи объясняют "ватной женщине", что с детьми в таких районах не гуляют и спрашивают, что же она делает в том месте, где сами "жрицы любви" стоят. Также комментаторы сделали замечание по поводу "неправильного креста" над головой Путина, ведь над ним должен быть перевернутый "сатанинский".

А в общем сам перформанс пользователям понравился и они сошлись во мнении, что именно так должно выглядеть захоронение Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии устроили "похороны" Путина. Необычную акцию провели в столице Тбилиси.

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