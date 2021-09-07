Южная Корея испытала первую собственную баллистическую ракету: что о ней известно

Южная Корея провела испытательный пуск баллистической ракеты класса "земля-земля" с подводной лодки. Так она стала первой страной, не имеющей ядерного оружия, которая разработала такой потенциал.

Об этом со ссылкой на военные источники сообщает информационное агентство Yonhap. Ожидается, что новая ракета станет ключевым инструментом сдерживания для страны, которая постоянно сталкивается с угрозами со стороны Северной Кореи.

Известно, что Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development – ADD) еще на прошлой неделе провело испытания подводного катапультирования ракеты с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho. Это произошло после успешных аналогичных запусков с подводной баржи в августе.

Видео дня

Субмарина мощностью 3000 тонн отечественной разработки оснащена шестью вертикальными пусковыми установками. По словам военных источников, после серии дополнительных испытаний БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) будет изготавливаться серийно.

Южнокорейская БРПЛ считается вариантом баллистической ракеты Hyunmoo-2B с дальностью полета около 500 километров и оснащена обычными боеголовками. Подчеркивается, что ракета получила кодовое название Hyunmoo 4-4.

Южная Корея стала восьмой страной в мире, разработавшей БРПЛ после США, России, Британии, Франции, Индии, Китая и Северной Кореи.

В отличие от обычных ракет наземного базирования, БРПЛ труднее обнаружить, так как они запускаются с подводных лодок для внезапных ударов, их часто называют "радикальным поражением".

Министерство обороны в Сеуле отказалось официально подтвердить южнокорейскую разработку.

"Наши Вооруженные силы обеспечивают безопасность передовых мощных военных средств для обеспечения мира на Корейском полуострове путем наращивания мощного военного потенциала. И планируют продолжать их развитие", – процитировало агентство сообщение министерства.

При этом утверждается, что Южная Корея разработала все более мощные ракеты, предназначенные для поражения сильно укрепленных бункеров и туннелей в Северной Корее. А также как способ уменьшить свою военную зависимость от США, которые размещают на полуострове тысячи военнослужащих.

Обе Кореи ссылаются на военные разработки друг друга как на причины для расширения своих возможностей. В последние годы коммунистическая КНДР продемонстрировала несколько новых типов подобных ракет и работает над созданием новой подводной лодки, которая, как считается, будет 3000-тонной, способной нести БРПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности. Это случилось после того, как страна осудила США за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей.