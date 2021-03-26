Байден пообещал "ответ" за испытания КНДР новой тактической ракеты
Президент США Джо Байден пообещал в случае необходимости дать ответ на действия Северной Кореи, которая накануне испытала новую тактическую ракету.
При этом подчеркнул, что Штаты все еще готовы к некоторой форме дипломатии с КНДР. Об этом пишет Reuters.
Издание наводит слова эксперта из Калифорнийского центра исследований в области нераспространения ядерного оружия им. Джеймса Мартина. Тот предположил, что, скорее всего, это ракета, которая была представлена на крупном военном параде в Пхеньяне в октябре 2020 года.
Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии с Северной Кореей, несмотря на ее ракетные испытания. Однако в случае, если КНДР будет прибегать к эскалации, США не будут стоять в стороне.
"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", – подчеркнул Байден.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в минувшие выходные Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей. На это отреагировал американский президент Джо Байден.
В четверг, 25 марта, Северная Корея вновь запустила две баллистические ракеты наземного базирования.