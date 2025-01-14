Южная Корея готова забрать военных из КНДР, которые попали в украинский плен: названы условия

В Южной Корее заявили о готовности забрать пленных солдат из КНДР, если те захотят перейти на сторону Сеула. Соответствующее заявление во вторник, 14 января, сделал спикер Министерства иностранных дел страны Ли Чже Вон.

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По его словам, правительство Южной Кореи планирует проконсультироваться с Украиной по этому вопросу. Об этом сообщает Yonhap.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, правительство планирует провести переговоры с Украиной, если они обратятся с просьбой перейти на сторону Южной Кореи", – сказал представитель МИД.

Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией. Таким образом, она фактически признает всех жителей полуострова своими гражданами.

"Однако представитель министерства заявил, что ни один из двух захваченных в плен солдат не выражал намерения перейти на сторону Юга, добавив, что соответствующие южнокорейские органы власти поддерживают связь с Украиной по вопросам, которые их касаются", – сказано в статье.

Напомним: в разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен Вооруженными силами Украины двух военных КНДР на Курщине 9 января. Один из пленных признался, что ожидал пройти обучение, а не участвовать в войне, и рассказал, что северокорейская армия понесла на фронте большие потери.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР МО заявили, что захват двух военных из Северной Кореи в плен полезен для Украины. Наше государство сможет использовать их в своих интересах.

Сейчас продолжается общение следователей СБУ с северокорейскими военными, которых украинские бойцы взяли в плен на Курщине. Как выяснилось, солдаты КНДР жили в полном информационном вакууме и вообще ничего не знают об Украине.

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