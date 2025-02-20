Южная Корея готова забрать попавших в плен к ВСУ военных из КНДР: есть одно условие

Южная Корея готова предоставить защиту и принять в своей стране северокорейских военных, взятые в плен украинской армией. Но для этого нужно, чтобы они сами обратились с просьбой приехать в Республику Корею.

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Об этом пишет Yonhap. Отмечается, что такое заявление сделало Министерство иностранных дел Южной Кореи после сообщений о том, что пленный солдат КНДР выразил намерение дезертировать.

В интервью ежедневной газете Chosun Ilbo, опубликованном в среду, 19 февраля, один из двух северокорейских солдат, захваченных украинскими бойцами в Курской области, выразил желание поехать в Южную Корею, что станет первым известным случаем после того, как Северная Корея направила около 11 000 военных в поддержку войны России против Украины.

Пленник, который назвал только свою фамилию Ри, сказал газете, что он никогда не знал, что будет участвовать в боях против Украины, поскольку ему сказали, что его отправят в Россию для обучения как иностранного студента.

"Конституционно военнослужащие Северной Кореи признаются нашими гражданами, и уважение к их свободному волеизъявлению в отношении репатриации соответствует международному праву и обычной практике. Соответственно, правительство обеспечит им необходимую защиту и поддержку, если они обратятся с просьбой приехать в Южную Корею, в соответствии с фундаментальными принципами и соответствующими законами о принятии всех лиц", – заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Южная Корея донесла эту позицию до Украины и будет продолжать проводить консультации с Киевом.

В министерстве также подчеркнули, что лиц нельзя принудительно возвращать туда, где они могут подвергнуться преследованиям.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея еще раньше заявляла о своей готовности забрать военных из КНДР, попавших в украинский плен. Однако в то время ни один из двух захваченных в плен северокорейских солдат не выражал намерения перейти на сторону Юга.

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