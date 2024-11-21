Южная Корея экстрадировала в США российского хакера: в чем его обвиняют

Южная Корея экстрадировала в Соединенные Штаты 42-летнего гражданина России, хакера Евгения Птицына. В США его обвиняют в "координации продаж, распространения и работы программы-вымогателя Phobos".

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Об этом сообщил минюст США. По их данным, Птицын присвоил не менее 16 млн долларов, полученных на распространении Phobos.

По данным американского следствия, Птицын распространял вредоносное программное обеспечение для вымогания денег как от правительственных учреждений, так и от бизнеса. Россиянин вместе с сообщниками "осуществили более тысячи целенаправленных кибератак" на компьютерные системы частных лиц и учреждений в США и за рубежом.

"Птицын и его сообщники сломали не только сети крупных корпораций, но также компьютерные системы школ, больниц, некоммерческих организаций. Среди пострадавших – одно из признанных на федеральном уровне индейских племен", – сообщила первый заместитель генпрокурора США Николь Арджентьери.

В обвинительном заключении говорится, что Птицын с ноября 2020 года начал предлагать доступ к программе Phobos аффилированным лицам, что позволяло им шифровать данные жертв и требовать выкупа в обмен на ключи дешифрования.

Вымогатель Phobos в сети впервые был замечен в 2019 году. Это разновидность программы, которая ворует и шифрует файлы и требует у жертв деньги в обмен на возврат и дешифровку данных.

В 2020 году вымогателем Phobos в США были атакованы муниципальные и окружные органы власти, экстренные службы, учебные заведения, учреждения здравоохранения и критическая инфраструктура. Злоумышленникам удалось получить от жертв миллионы долларов выкупа, в том числе платили и госструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак на бухгалтеров, цель которой – похищения средств с банковских счетов предприятий. Важно принять превентивные меры и обратиться в CERT-UA в случае подозрения на киберугрозу.

Напомним, что северокорейские хакеры за семь лет похитили криптовалюту на сумму около 3 миллиардов долларов. Эти средства были ориентированы на финансирование ядерной и ракетной программ КНДР.

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