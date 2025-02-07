'Южная Африка делает очень плохие вещи': Рубио объявил, что не поедет на встречу G20 в ЮАР

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио объявил, что не поедет на встречу G20 в Южно-Африканскую Республику. Саммит состоится в Йоханнесбурге 20-21 февраля.

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Об этом глава американской дипломатии написал 6 февраля на своем аккаунте в социальной сети X. Он заявил, что Южная Африка "делает очень плохие вещи".

"Я не поеду на саммит G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи, – экспроприирует частную собственность, использует G20 для продвижения „солидарности, равенства и устойчивого развития". Другими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность – ред.) и борьба с изменением климата", – написал Рубио.

Также он заявил, что его работа как госсекретаря Штатов состоит в том, чтобы продвигать национальные интересы Америки, а не "тратить деньги налогоплательщиков или лелеять антиамериканизм".

Отметим, что в 2025 году в G20 председательствует ЮАР, избравшая своим лозунгом "Солидарность, равенство и устойчивость".

После вступления в должность президент США Дональд Трамп своими указами ликвидировал программы, связанные с разнообразием, равенством и инклюзивностью (DEI). Также он заявил, что хочет прекратить всю американскую финансовую помощь Южно-Африканской республике.

По его словам, Южная Африка "конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей". В то же время президент США не стал уточнять, о каких случаях и людях идет речь.

Как сообщал OBOZ.UA, ЮАР не будет приглашать российского диктатора Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". Причиной тому стал ордер Международного уголовного суда (МКС) в Гааге, который требует его ареста из-за насильственной депортации украинских детей.

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