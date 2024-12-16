'Ситуация не изменилась': в ЮАР объяснили, будут ли Путина приглашать на саммит G20 на фоне ордера на его арест

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет приглашать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". Причиной этого стал ордер Международного уголовного суда (МКС) в Гааге, который требует его ареста из-за насильственной депортации украинских детей.

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Об этом сообщил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в интервью российским СМИ. ЮАР, которая с 1 декабря председательствует в G20, должна принять саммит на своей территории.

Магвенья объяснил, что "правовая ситуация не изменилась" после саммита БРИКС в Йоханнесбурге и отметил, что страна не может повлиять на решение МКС. ЮАР, ратифицировавшая Римский устав, обязана арестовать Путина, если он прибудет на ее территорию.

Согласно предварительным договоренностям, саммит "Большой двадцатки" должен состояться в Йоханнесбурге 21-22 ноября 2025 года.

Выданный ранее ордер Международного уголовного суда не разрешил Путину посетить саммит БРИКС в ЮАР в августе. Этот визит должен был стать первым крупным заграничным выездом с начала войны в Украине, но он решил не рисковать и отослал туда министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кроме того, Путин отказался от участия в саммите G20, проходившем 18-19 ноября в Бразилии.

Ранее в Международном уголовном суде пришли к выводу, что Монголия нарушила Римский устав, когда не арестовала российского диктатора Владимира Путина. Как государство-участник Римского устава, она должна была задержать президента страны-агрессора, когда тот приехал 3 сентября 2024 года в Улан-Батор.

В МИД Украины подчеркнули, что Монголия, не выполнившая ордер МКС на арест Путина, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия. Страна позволила преступнику избежать правосудия, чем разделила ответственность за его военные преступления против Украины.

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