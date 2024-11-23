Юг Турции накрыли мощные ливни: из затопленного отеля спасли более 400 туристов. Видео

Провинцию Анталия на юге Турции накрыли мощные ливни, к тому же там разыгрался сильный ветер. Из-за непогоды в районах Серик, Манавгат и Алания возникли наводнения. Из затопленного отеля спасли более 400 туристов.

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Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber. Как отмечает СМИ, сильный ливень, который начался в восточных районах Анталии 21 ноября, шел всю ночь.

Наводнения, возникшие из-за мощных дождей, в районах Серик, Манавгат и Алания затопили теплицы, сельскохозяйственные угодья, гранатовые и апельсиновые рощи, дороги и дома. Трассы были заблокированы водой.

В Манавгате затопило 5-звездочный отель. Оттуда спасатели эвакуировали туристов.

"Было эвакуировано 400 туристов из затопленного отеля в Манавгате. Территория и зона бассейна 5-звездочного отеля были затоплены в районе Гюндогда из-за разлива потока Шарлайик, произошедшего в результате сильного дождя в утренние часы", – сообщил телеканал.

В операции по спасению принимали участие подразделения полиции, пожарных, директората по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). Туристов разместили в других комплексах отдыха, самой же гостинице нанесен значительный материальный ущерб.

Еще трех человек – отца и двоих детей, спасли из водяной ловушки в их доме, затопленного в результате ливней в районе Серик.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно на Сицилии возникло мощное наводнение, которое привело к существенным повреждениям инфраструктуры и парализовало транспортное сообщение. Всего через несколько часов выпало 500 мм дождя.

Также восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги были затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляли рейсы.

Ранее от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

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