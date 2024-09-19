YouTube заблокировал аккаунты 18 белорусских государственных СМИ: что происходит

Видеохостинг YouTube в среду, 18 сентября, заблокировал аккаунты белорусских телеканалов, радио и одного агентства, входящих в состав государственного медиахолдинга Белтелерадиокомпания. Всего удалено 18 учетных записей белорусских СМИ, находящихся под санкциями ЕС

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Об этом сообщило LRT. Отмечается, что видеохостинг заблокировал аккаунты белорусских государственных СМИ по просьбе Литвы.

Среди удаленных – учетные записи информационного агентства АТН, телеканалов "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 5", "Беларусь 4", а также радиостанций "Радиус-FM", "Радиус FM Дом", "Радиус Столица", "Радио1" и "Радио Беларусь".

С просьбой заблокировать аккаунты белорусских телерадиокомпаний в Google в июле обратилась Литовская комиссия по радио и телевидению.

В пресс-релизе литовского медиа-надзора отмечается, что комиссия попросила платформу удалить 18 белорусских аккаунтов в рамках сотрудничества с Google.

Ранее под санкции Евросоюза, Великобритании и Канады попал глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Совет ЕС заявил, что такое решение против Эйсмонта принято из-за того, что он распространяет пропаганду и поддерживает режим Александра Лукашенко.

Напомним, что в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК страны объявил Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Белорусы вышли на улицы, требуя отставки и проведения новых выборов, они обвиняли власть в фальсификациях. Режим Лукашенко ответил протестантам жестокими репрессиями.

В ответ на нарушение прав человека западные страны ввели против Беларуси несколько пакетов санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа 2024 года, в канун четвертой годовщины фальсификации президентских выборов в РБ, Евросоюз ввел санкции против 28 белорусских журналистов и силовиков. Они играли немаловажную роль в политических преследованиях и нарушениях прав человека.

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