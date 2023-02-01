Япония может собрать саммит G7 в годовщину вторжения России в Украину – СМИ

Япония собирается провести онлайн-саммит "Группы семи" в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2023 года. В ходе саммита лидеры G7 намерены подтвердить единство в противодействии российской агрессии.

Видео дня

Также предметом обсуждения лидеров G7, как ожидается, будет помощь Украине после причиненного Россией ущерба и пути стабилизации энергетических рынков, переживших потрясение после начала полномасштабной войны. Об этом сообщает KYODO NEWS.

По данным издания, которое ссылается на свои источники в японском правительстве, Япония, председательствующая в G7 в 2023 году, надеется провести онлайн-саммит Большой семерки 24 февраля, в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность пригласить на видеосаммит президента Украины Владимира Зеленского.

"В ходе встречи лидеры G-7 намерены подтвердить свое единство в борьбе с агрессией России против своего соседа", – констатирует издание.

Идея проведения саммита возникла на фоне все более учащающихся сообщений о подготовке Россией крупномасштабного наступления на Украину этой весной.

"Это будет первый саммит G7, организованный Кисидой. Аналогичное собрание состоялось и 24 февраля 2022 года, на котором лидеры группировки договорились о введении экономических санкций в отношении России [из-за ее вторжения в Украину]. Ожидается, что на запланированном онлайн-саммите страны G7, такие как Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз подтвердят сотрудничество в поддержке Украины и осудят Россию, сообщили источники", – сказано в сообщении.

Издание напоминает, что крупнейшие промышленно развитые страны "Группы семи" раскритиковали Россию за нападение на важнейшую инфраструктуру Украины, включая энергетические и водные объекты, назвав действия Москвы "бесчеловечными и жестокими".

"По словам источников, лидеры также, вероятно, обсудят, как содействовать поддержке частного сектора восточноевропейской страны", – пишет издание.

Журналисты напомнили, что в декабре прошлого года лидеры стран, входящих в "Группу семи", а также Австралии, одного из ближайших союзников США в сфере безопасности, ввели верхний предел цен на российскую сырую нефть, чтобы лишить Москву основного источника доходов в качестве экономического наказания за продолжающуюся войну против Украины.

"Источники сообщили, что лидеры G7 обменяются мнениями о том, как стабилизировать мировые энергетические рынки, которые были потрясены после вторжения России в Украину в прошлом году, когда цены на нефть и природный газ во всем мире резко выросли. В январе США, Великобритания, Германия и другие страны решили предоставить Украине современные боевые танки. Кисида примет окончательное решение о проведении видеосаммита G7 с учетом ситуации в Украине, заявили они", – акцентирует внимание издание.

Также журналисты подчеркнули, что Кисида выразил готовность рассмотреть вопрос о посещении Украины для переговоров с Зеленским, если будут выполнены соответствующие условия. Однако пока в японском правительстве сомневаются, что такой визит можно провести из соображений безопасности, в частности, потому, что отношения между Токио и Москвой за последний год резко ухудшились.

Напомним, ранее стало известно, что Япония расширила санкции против России. В Токио приняли решение о введении запрета на экспорт части товаров и услуг в Россию. Помимо этого, японское правительство заморозило счета отдельных компаний и физлиц из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!