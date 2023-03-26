Ядерная риторика России "опасна и безответственна": в НАТО сделали заявление о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

В НАТО раскритиковали решение кремлевского диктатора Владимира Путина разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие. Риторику президента страны-агрессора в Альянсе назвали "опасной и безответственной".

Видео дня

Неназванный представитель НАТО прокомментировал слова Путина в электронном письме Reuters 26 марта. Чиновник заявил, что организация "внимательно следит за ситуацией".

Днем ранее, 25 марта, глава РФ объявил, что в Беларуси к 1 июля текущего года планируют закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Путин сравнил этот шаг с тем, что Соединенные Штаты размещают свое оружие в Европе, настаивая при этом, что Россия якобы не будет нарушать свои обещания о нераспространении ЯО.

"Это один из самых ярких ядерных сигналов России с начала ее вторжения в Украину 13 месяцев назад", – написали в Reuters.

Представитель Североатлантического Альянса в комментарии агентству сказал, что сравнение Путиным действий РФ и НАТО "вводит в полное заблуждение".

"Союзники по НАТО действуют при полном соблюдении своих международных обязательств", – подчеркнул он. В то же время Российская Федерация "последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, совсем недавно приостановив свое участие в новом договоре о СНВ (стратегических наступательных вооружениях. – Ред.)".

"Мы не заметили никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы скорректировать нашу собственную", – добавил представитель Альянса.

Напомним, что договор о СНВ ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть США и Россия, а также количество ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский Институт изучения войны считает, что угрозы Путина о размещении тактического ядерного оружия в РБ не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!