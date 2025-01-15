Никакого вступления в НАТО и ограниченная армия: Bloomberg узнал возможные требования Путина к Украине на переговорах с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на источники, знакомые с позицией Кремля.

Путин стремится законодательно закрепить, что Украина никогда не станет членом Альянса, а ее военный потенциал будет ограничен до минимума. В Кремле уверены, что преимущество на поле боя дает право диктовать свои условия.

Издание приводит слова российского олигарха и союзника Кремля, одного из финансистов "русского мира" Константина Малофеева. В интервью в прошлом месяце он заявил, что Украина "должна быть нейтральной, безвредной и ни при каких обстоятельствах не быть форпостом для НАТО или США".

"Она должна иметь крошечную армию, достаточную, чтобы защищать свои границы от беженцев и выполнять полицейские функции, но недостаточную, чтобы воевать с Россией", – заявил Малофеев.

Условия России также включают сохранение фактического контроля за почти 20% территории Украины, которую она захватила, включая Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году.

Все эти требования неприемлемы для Украины, кроме того, такая позиция российского лидера также противоречит заявленному желанию новоизбранного президента США Дональда Трампа как можно быстрее покончить с войной.

На прошлой неделе Трамп подтвердил, что планируется встреча с Путиным, хотя, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, подготовка к переговорам еще не началась.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Россия не изменила своих целей в войне против Украины. Москва продолжает стремиться к уничтожению украинского государства, разоружению Украины и запрету на ее вступление в НАТО в будущем, также Кремль претендует на часть суверенной территории нашего государства.

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