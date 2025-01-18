Трамп вступает в игру: Бессмертный объяснил, будут ли США требовать компромисса от Украины

Выдвижение Украине каких-либо условий и требований пойти на компромиссы и уступки в войне с Россией будет лишь стимулировать будущую агрессию Кремля. Более того, торговля территориями рано или поздно приведет к глобальной войне.

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В Вашингтоне понимают такую угрозу и осознают, что требование компромиссов от Украины может привести к серьезным последствиям. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил дипломат Роман Бессмертный.

По его словам, сдерживая российскую армию, Украина защищает не только свою территорию, но и весь цивилизованный мир. В США понимают, что украинская армия сейчас выступает оплотом глобальной безопасности, поэтому не позволять РФ одержать победу.

"Украина – это ключ к безопасности Украины, Европы и мира, в том числе, Соединенных Штатов Америки. Это очень хорошо понимают в Вашингтоне. Теперь с точки зрения давления на Украину. Чтобы разрушить то, что сейчас защищает Европу и мир? Нет, этого не будет", – заявил Бессмертный.

Также дипломат подчеркнул, что сама только фраза "завершение войны" в этой ситуации выглядит неадекватно. Бессмертный объяснил, что агрессивную позицию России нельзя поломать санкциями.

"Можно посадить за стол, но санкциями сломать нельзя. Как только они сядут за стол, это станет понятно. И только одни лекарства в нынешней ситуации – это победа коалиции демократии и свободы над осью зла", – объяснил Бессмертный.

Дипломат отметил, что Кремль нельзя поощрять такими понятиями как торговля украинскими территориями, ведь это станет стимулом для будущей российской агрессии.

"Не дай Бог в этой ситуации торговля территориями, это будет такой стимул, последствием которого будет сначала континентальная, а потом глобальная война. Такой закон жанра. Когда агрессора поощряют, а вернее не наказывают на преступления, это стимулирует его агрессивность", – отметил дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году вполне реально закончить войну. Однако для этого необходимы конкретные гарантии безопасности для Украины, которые будут исключать вероятность повторного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

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