'Я сделал то, что считаю правильным': спикер Джонсон заявил, что не боится отставки после голосования за помощь Украине

После того, как Палата представителей приняла четыре законопроекта о помощи иностранным государствам, спикер Майк Джонсон сказал, что он не говорил с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом о своих карьерных перспективах, если его коллеги решат попытаться отстранить его от должности. Комментируя голосование за помощь Украине, Джонсон сказал, что он сделал то, что считает правильным.

Об этом сообщает CNN. Спикер Палаты представителей заявил, что "мир дестабилизирован", отметив важность принятия законопроектов в "опасное время".

Джонсон считает, что он все еще будет спикером в ноябре. Политик сообщил, что он не общался ни с кем из своих "недоброжелателей" в субботу, 20 апреля.

"Я не хожу по этому зданию, волнуясь, что могу получить предложение об увольнении. Я должен выполнять свою работу...Я сделал здесь то, что я считаю правильным, чтобы позволить Палате выполнять свою работу", – сказал он.

Несколько законодателей, поддержавших пакеты помощи, заявили, что их отношение к спикеру Майку Джонсону как к лидеру изменилось после того, как он выдвинул на рассмотрение законопроекты, несмотря на угрозу его дальнейшему пребыванию на должности.

"Он всегда говорил, что он за Украину, и я всегда ему верил. Я думаю, он просто пришел к выводу, что мы не можем больше ждать. Ему сообщили, что мы должны сделать это в апреле, иначе с Украиной случатся плохие вещи", – сказал представитель Республиканской партии Дон Бейкон из Небраски.

"Старая поговорка говорит, что никогда не поздно поступить правильно. Мы проверили это", – отметил конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли из Иллинойса.

В то же время Томас Масси, республиканец от штата Кентукки, заявил, что Джонсону дают возможность уйти в отставку – по его мнению, в конце концов это произойдет, хоть спикер и настаивал, что он не уйдет с поста.

Напомним, что Джонсон должен был 10 апреля встретиться с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая поставила увольнение спикера Палаты представителей в зависимости от его дальнейших шагов по поддержке Украины.

Конгрессмен-республиканец Томас Масси, выступающий против предоставления дополнительной помощи Украине, объявил о своем намерении поддержать ходатайство своей коллеги Марджори Тейлор Грин об отставке Майка Джонсона. Масси утверждает, что Джонсон должен позволить партии выбрать нового лидера, после чего подать в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего оказания помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

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