Спикер Джонсон встретится с конгрессвумен, требующей его отставки: как это касается Украины

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поставила увольнение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в зависимость от его дальнейших шагов по поддержке Украины. Политики встретятся сегодня для обсуждения этого и других вопросов.

Об этом сам Джонсон сказал во время пресс-конференции в Конгрессе. При этом он отметил, что всегда считал ее коллегой и другом.

"Мы с Марджори встретимся сегодня, и с нетерпением ждем разговора", – сообщил спикер.

В конце марта Грин внесла в палату ходатайство об освобождении Джонсона от должности спикера. Она объяснила свой шаг тем, что спикер способствовал голосованию за бюджетный пакет законопроектов, что позволило избежать шатдауна правительству США, однако противоречит консервативной позиции республиканцев.

По словам Джонсона, если бы он заблокировал бюджетное законодательство, это только повредило бы Республиканской партии. Потому что действия политика способствуют тому, что его соратники останутся у большинства в Палате представителей после выборов в США в ноябре 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессвумен из Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера, своего однопартийца Майка Джонсона. Она обвинила политика в измене партии. Но за главу Палаты представителей неожиданно вступились демократы.

В администрации президента США уверяли, что Палата представителей одобрит законопроект о национальной безопасности, содержащий дополнительную помощь для Украины. Этот документ должен получить сильную двухпартийную поддержку.

Об этом заявил советник главы Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время пребывания в Киеве. В то же время, американский чиновник не стал прогнозировать, когда это произойдет.

Ранее в Белом доме сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный верный вариант".

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