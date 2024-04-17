Спикера Джонсона призвали уйти в отставку из-за позиции о помощи Украине: он отреагировал

Республиканский конгрессмен Томас Масси, который выступает против предоставления дополнительной помощи Украине, объявил во вторник о своем намерении поддержать ходатайство своей коллеги по партии Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Масси утверждает, что Джонсон должен позволить партии избрать нового лидера, после чего подать в отставку.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Джонсон в тот же день заявил, что останется на своем посту, несмотря на то, что сталкивается с серьезным испытанием своего лидерства, спровоцированным попытками обеспечить финансирование Украины, Израиля и других зарубежных союзников.

Джонсон пытается пропустить сложный законопроект, который состоит из четырех частей, через Палату представителей до конца недели. Он в значительной степени надеется на голоса демократов, но при этом стремится сохранить свой пост.

В последнее время все больше республиканцев выражают разочарование в его лидерстве. Депутаты выражают обеспокоенность по поводу его идеи принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и направить в Сенат.

Новая угроза для спикерства Джонсона появилась, когда республиканец Томас Масси, являющийся открытым критиком дальнейшей помощи Украине, объявил, что присоединится к Марджори Тейлор Грин в ее призывах о его отставке. Грин высказала это мнение в прошлом месяце, но пока не пыталась добиться голосования.

Масси выразил мнение, что Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера и затем сам уйти в отставку. Он утверждает, что сейчас идея об увольнении получит большую поддержку, чем в октябре, когда группа из восьми мятежных республиканцев добилась отставки бывшего спикера Кевина Маккарти.

Этот шаг Масси состоялся из-за распространенного разочарования среди большого блока консерваторов из-за того, что Джонсон часто обращался к демократам с просьбой о помощи в принятии законопроектов, касающихся финансирования правительства и других важных инициатив.

"Я не уйду в отставку, и, по-моему, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу.

Нам нужны жесткие руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет лёгким", – заявил Джонсон.

До конца вторника ни один другой республиканец не поддержал идею об отставке, и не было никаких признаков того, что кого-то другого можно было бы рассматривать как возможную замену Джонсону, если бы он был отстранен от должности.

Джонсон находится под значительным давлением от Белого дома и многих законодателей, требующих скорейшего принятия решения о финансировании Украины.

После многочисленных задержек Джонсон в понедельник вечером обнародовал план внесения на рассмотрение Палаты представителей четырех отдельных законопроектов. Это была попытка выхода из тупика, в котором оказался пакет внешней помощи на сумму 95 миллиардов долларов, утвержденный Сенатом ранее в этом году.

Лидеры обеих партий в Конгрессе и президент Байден призвали Джонсона поддержать версию законопроекта, принятую Сенатом. Однако вместо этого Джонсон решил разделить помощь на части, пытаясь обойти большую группу республиканцев, включая Грин и Масси, которые противостоят оказанию большей финансовой помощи Украине.

Законодатели и помощники Джонсона во вторник сообщили, что планом Джонсона является предложение рассматривать меры помощи для Украины, Израиля и Тайваня отдельно, вместе с другими приоритетными законопроектами для Республиканской партии, такими как ограничение TikTok, а затем объединить их и передать в Сенат в виде единого законопроекта.

Конгрессмен Френч Хилл указал, что на конференции выросло количество выступлений в пользу рассмотрения отдельных законопроектов, а не их объединение в один.

Республиканцы также выразили разочарование тем, что законопроект не включает никаких иммиграционных мер.

Как писал OBOZ.UA, США не будут помогать Украине сбивать вражеские воздушные цели в небе, как это делали для Израиля. Говоря о причине такого решения, координатор Белого дома в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "это разные конфликты".

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