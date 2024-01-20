Я против членства Украины в НАТО и буду блокировать его, – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом он собрался сказать премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время встречи, которая состоится 24 января в Ужгороде.

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Свой визит в Украину Фицо анонсировал в субботу, 20 января. Об этом сообщает издание DW.

"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", – сказал Фицо.

Фицо также собирается еще раз объявить главе украинского правительства, что страна не получит от Словакии ни одного оружия от армии и из государственных складов. При этом он считает, что ничего не мешает коммерческим поставкам.

"Пусть зарабатывает на оружии, кто хочет, что хочет. Когда словацкие компании не заработают деньги, заработают американские", – сказал он.

Напомним, ранее Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России. По его словам, государство-агрессор начало полномасштабное вторжение "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины на вступление в НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Словакия отказалась осудить передачу ракет России по Северной Корее. Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар оправдался якобы "отсутствием доказательств" подобных поставок.

– Президент Словакии Зузана Чапутова призвала страны-партнеры передать Украине оружие. С таким обращением политика обратилась на фоне террора, который Россия устроила украинцам в последние дни.

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