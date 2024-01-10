'Нет доказательств': Словакия отказалась осудить поставки баллистических ракет из КНДР в Россию

Словакия, как и Венгрия, отказалась от подписания совместного заявления около полусотни стран, осуждающего передачу ракет России Северной Кореей. Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар оправдался якобы "отсутствием доказательств" таких поставок.

Видео дня

По словам Бланара, Братислава "последовательно выступает" за соблюдение международного права и санкций Совбеза ООН, передает агентство TASR. "Но мы не собираемся делать это (осуждать нарушение санкций. – Ред.) только потому, что кто-то подходит к нам и говорит, что он так думает, но не собирается предоставлять нам доказательства в подтверждение этому", – заявил глава МИД Словакии.

В то же время он заверил, что Словакия готова присоединиться к декларации, как только будут представлены доказательства поставок северокорейских ракет России.

"Я уверяю вас: как только мы будем располагать (доказательствами. – Ред.), и они убедят нас, в частности, международное сообщество на уровне Совета безопасности, мы присоединимся к нему (заявлению с осуждением. – Ред.)", – заявил Бланар.

В то же время в МИД Словакии заявили в комментарии Aktuality.sk, что не располагают информацией, подтверждающей, что баллистические ракеты Москве действительно были поставлены режимом диктатора Ким Чен Ына.

"В министерство иностранных дел Словакии был направлен текст, который нельзя комментировать. В нем явно содержатся результаты, которые необходимо сначала изучить. Наша сторона не располагает такой информацией, которая подтвердила бы происхождение баллистических ракет", – ответили журналистам в пресс-службе министерства.

Как известно, министры иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили поставку Северной Кореей баллистических ракет Москве. Текст заявления был опубликован 9 января на сайте МИД Украины. Заявление подписали, в частности, представители США, Великобритании, Австралии, Германии, Канады, а также ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, после выборов в Словакии осенью 2023 года ко власти пришла пророссийская партия, которая инициировала прекращение военной помощи Украине. А новый новый глава МИД Бланар, у которого нет дипломатического опыта, еще в 2014 году заявлял о "гражданской войне" в Украине и не признавал агрессии РФ.

Напомним, 10 января в Белом доме заявили, что США получили доказательства российского обстрела Украины баллистическими ракетами из Северной Кореи. Вашингтон намерен ужесточить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!