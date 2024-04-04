"Я неправильно услышал": спикер генсека ООН оправдался за заявление об ударах по заводу дронов в Татарстане

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик оправдался за свой комментарий касательно атак БПЛА по предприятию, где собирают Shahed, в российском Татарстане. Ранее он осудил удары по "гражданской инфраструктуре" – однако теперь утверждает, что ошибся и не расслышал вопрос.

2 апреля во время брифинга Дюжаррику задали вопрос о недавних ударах по территории страны-агрессора, в частности о взрывах в Республике Татарстан (РФ). Там были поражены предприятия в Елабуге и Нижнекамске, под ударом в ОЭЗ "Алабуга" оказались НПЗ и завод по сборке дронов-камикадзе.

Спикер ответил, что ООН "выступает против и призывает прекратить все атаки на гражданское население и инфраструктуру".

Позже в ответ на запрос журналистки "Голоса Америки" Дюжаррик опроверг свое заявление.

"Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я бы так не ответил", – сказал чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны охарактеризовал украинские удары по "Алабуге" как переломные. Они показали способность Украины доставать до целей в глубоком тылу РФ.

– По версии россиян, НПЗ в Татарстане (свыше 1000 км от украинской границы) атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. По данным Forbes, для атаки мог быть использовать легкий самолет типа Cessna, который могли оснастить пультами дистанционного управления и взрывчаткой.

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