Grok и ChatGPT оценили встречу Зеленского и Трампа: что искусственный интеллект думает о споре в Белом доме

Визит украинской делегации в Вашингтон 28 февраля завершился преждевременно из-за острого спора между президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер обвинил Украину в якобы неблагодарности за оказанную помощь и нежелании мирного урегулирования войны.

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В свою очередь Зеленский подчеркнул, что никто так не хочет прекратить войну, как того хотят украинцы. OBOZ.UA решил узнать, что думают чат-боты с генеративным искусственным интеллектом о споре в Белом доме.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok, разработанный компанией миллиардера Илона Маска xAI, назвал встречу в Белом доме "ярким и спорным событием, которое изменило динамику отношений США и Украины".Чат-бот ответил, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс "ругали Зеленского за то, что он не проявил достаточной благодарности за помощь США и поставил под сомнение его приверженность миру".

По мнению ИИ Grok, риторика Белого дома соответствовала более широкому нарративу команда Трампа о том, что война в Украине – это бремя, которое США не должны нести бесконечно, особенно если она не принесет ощутимых выгод, таких как доступ к редкоземельным металлам. При этом чат-бот констатировал, что Зеленский стоял на своем, ведь он борется за выживание своей страны, а не просто торгуется из-за деловой сделки.

"Столкновение обнажило фундаментальный разрыв: Трамп рассматривает это как транзакционные переговоры, в то время как Зеленский видит это как экзистенциальные. Американские демократы раскритиковали Трампа за подлизывание к России, в то время как некоторые республиканцы приветствовали его позицию "Америка прежде всего". Трудно рассматривать это как что-то иное, кроме дипломатической катастрофы", – ответил чат-бот Grok.

В то же время ИИ считает, что настойчивые заявления Трампа о том, что Зеленский "проявил неуважение" к США в "их заветном Овальном кабинете", больше похожи на уязвленное самолюбие, чем на критику политики. При этом отказ Зеленского отступить, даже под давлением, Grok оценил как мужество. Но ИИ предупредил, что такая конфронтация может уничтожить все шансы на продолжение оказание помощи от США. Также искусственный интеллект предупреждает, что спор в Белом доме может "оттолкнуть союзников и придать смелости Путину".

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, проанализировал встречу в Белом доме и пришел к выводу, что российские официальные лица выразили удовлетворение исходом встречи, рассматривая её как ослабление американо-украинских отношений. Также ИИ считает, что разногласия между США и Украиной по вопросам стратегии достижения мира и дальнейшего сотрудничества, могут иметь значительные последствия для геополитической обстановки.

Искусственный интеллект ChatGPT ответил, что Трамп в ходе встречи использовал стиль, при котором он рассматривает международные отношения как бизнес-сделку. По мнению ИИ, для американского президента главное – прагматизм и выгода для США, что делает его менее восприимчивым к моральным аргументам. Также Трамп выдвигал ультимативное требование (например, немедленное перемирие с Россией в обмен на дальнейшую поддержку), манипулировал ресурсами, демонстрируя зависимость Украины от США в контексте военной и финансовой помощи с намёками на возможность её ограничения. Кроме того, ChatGPT рассказал, что Трамп известен тем, что может сознательно выводить собеседника из себя, чтобы тот совершил ошибку.

По мнению ChatGPT, Зеленский, в свою очередь, мог опираться на моральный авторитет и говорил, что на сегодняшний день Украина выступает щитом Европы против России.

"Эта встреча стала не только дипломатическим, но и психологическим испытанием. Зеленский оказался в сложной ситуации, где его аргументы не сработали, а Трамп, вероятно, вышел победителем в рамках своей стратегии давления", – считает чат-бот ChatGPT.

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". Украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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