Взрыв на газопроводе в Литве: озвучена первая официальная информация о причине инцидента

Взрыв на газопроводе в литовском селе Пасвалис не стал причиной диверсии. По крайней мере ни один из имеющихся фактов на это не указывает.

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Об этом сообщил глава МИД Литвы Урмас Рейнсалу у себя на Facebook. Он подчеркнул, что расследование по данному инциденту продолжается.

"Информации о том, что это была диверсия, нет и обстоятельств, указывающих на это. Ведется расследование и причина взрыва должна быть выяснена в ближайшее время", – указано в сообщении.

Поставки газа в Латвию через поврежденный трубопровод восстановлены. Восстановление повреждений самого маршрута будет реальным через несколько дней.

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