Высланный из Молдовы руководитель Sputnik Moldova оказался офицером ГРУ: всплыли громкие подробности

Руководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов, которого 13 сентября изгнали из Молдовы из-за подозрений по вмешательству во внутренние дела страны, является кадровым российским офицером. Как выяснили журналисты, Денисов работает в составе 72 центра специальной службы (военная часть ГРУ №54777).

Об этом идет речь в расследовании российского проекта The Insider. Как выяснилось, этот центр специализируется на распространении дезинформации и информационных вбросов, направленных на международную аудиторию.

Также выяснилось, что Денисов имеет украинские корни. Он родился в 1967 году в Закарпатской области, учился во Львовском высшем военно-политическом училище, где ныне Академия сухопутных войск. В этом заведении готовили специалистов по организации культурно-просветительской работы и военного журналистского корпуса.

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В 1992 году во время учебы в Академии Денисов отказался приносить присягу Украине и переехал в Москву, где его разместили в общежитии для офицеров. Сведения из налоговой базы России свидетельствуют, что он считался сотрудником главного печатного органа Министерства обороны – газеты "Красная звезда", где в основном освещал деятельность ВДВ.

Сообщается, что в 2005 году он получил ведомственную квартиру по улице Адмирала Лазарева и очередное офицерское удостоверение АА 0014839. В 2013 году Денисов работал в Главном следственном управлении Московской области. Журналисты не смогли установить, чем он занимался.

Из следственного комитета Виталий Денисов перешел в 72-й центр специальной службы. В 2016 году ему присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019 году он был назначен главным редактором Sputnik в Южной Осетии. После этого он возглавил радиостанцию в Баку, а в 2022 году переехал в Кишинев, собирать информацию и продвигать прокремлевскую повестку, но после вторжения российских войск в Украину интернет-сайты и вещание местного Sputnik заблокировали.

Руководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов был изгнан из Молдовы 13 сентября. Власти страны объявили его "нежелательным лицом" на территории Молдовы в течение десяти лет. Денисов сообщил, что ему не разрешили собрать вещи и унести своих домашних животных.

Напомним, что журналисты нескольких стран Северной Европы разоблачили деятельность российских шпионов в скандинавских странах. В их документальном фильме "Война теней" речь идет о почти 40 агентах российской разведки, связанных с посольствами РФ в этих странах.

Ранее сообщалось, что Норвегия обнаружила, что 15 "дипломатов" из России являются сотрудниками российской разведки под прикрытием. В связи с этим их было решено выслать из страны.

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