Норвегия высылает 15 российских дипломатов: их объявили персонами нон-грата

Норвегия обнаружила, что 15 "дипломатов" из России на самом деле являются сотрудниками российской разведки под прикрытием. В связи с этим их было решено выслать из страны.

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На официальном сайте министерства иностранных дел Норвегии сказано, что это – ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны РФ.

"Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов", – отметила глава внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, 15 российских офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом. Конкретные имена или должности не называются. Теперь они persona non grata – "нежелательные персоны".

В сообщении пресс-службы указано, что наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии представляет именно Российская Федерация. Хюитфельдт отметила, что правительство относится к этому "очень серьезно".

В то же время в МИД Норвегии пишут, что стремятся поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией.

Хюитфельдт объяснила, что высылка подставных "дипломатов" связана только с сокращением нежелательной разведывательной деятельности. "Мы хотим, чтобы у России по-прежнему была действующая дипломатическая миссия в Норвегии, но мы не приемлем того, чтобы дипломатические миссии использовались не по назначению для проведения тайной разведывательной деятельности", – сказала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Норвегия еще 26 января 2023 года объявила о том, что передаст Украине танки Leopard 2. Позже правительство уточнило, что речь идет о 8 единицах + 4 машинах поддержки.

– В конце мая эти танки уже прибыли на территорию Украины. Также государство выделило финансы на боеприпасы и запчасти к передаваемой технике.

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