Выражение лица Гаррис 'вместо тысячи слов' и поиск Трампом Байдена: сеть бурно отреагировала на дебаты в США

В Соединенных Штатах Америки в ночь на среду, 11 сентября, состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты Камалой Гаррис и Дональдом Трампом. В ходе дебатов демократка и республиканец высказались на ряд важных тем, и некоторые из них особенно запомнились зрителям и даже вызвали смех.

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В частности, в сети бурно отреагировали волной шуток и мемов на отдельные фразы и реакции кандидатов на высказывания друг друга. Так вирусной в соцсетях стала реакция Камалы Гаррис во время выступления Трампа.

Многие заметили, что родился новый мем и предлагают присылать видео или фото с выражением лица Гаррис тем, кто лжет или говорит что-то безумное.

"Вместо тысячи слов - выражение лица Камалы Гаррис во время выступления Трампа", "Если я пришлю тебе это, это звучит безумно", "Когда я присылаю тебе это, я знаю, что ты врешь", – пишут пользователи сети.

Также в ходе дебатов у пользователей сети создалось впечатление, что Камала Гаррис выступает "за все хорошее, а Трамп дебатировал с Байденом". В сети отметили, что похоже, что Трамп "заскучал" по своему бывшему оппоненту, действующему президенту США Джо Байдену.

Также вызвали волну мемов обвинения Гаррис в сторону Трампа в "дружбе" с Путиным и ее высказывания о том, что диктаторы могут манипулировать им.

Напомним, OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США. Мы собрали главные заявления Гаррис и Трампа по ключевым вопросам – как внутриполитическим, так и международным, как война России против Украины и Израиля с ХАМАС.

Ранее сообщалось, что накануне дебатов Гаррис и Трамп фактически уравняли свои шансы занять пост президента США. Победа любого из кандидатов на выборах, которые состоятся в Штатах 5 ноября, вполне достижима.