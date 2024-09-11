В США стартовали первые дебаты между Трампом и Харрис. Трансляция

В ночь на среду, 11 сентября, в Соединенных Штатах Америки начались первые дебаты между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. У демократки и республиканца есть по две минуты для того, чтобы ответить на заданный вопрос, и еще одна дополнительная минута – для дальнейших разъяснений или ответов.

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Проводит дебаты американский телеканал ABC News. OBOZ.UA следит за ними в режиме онлайн.

Первый вопрос касался экономики – Трамп заявил, что построил лучшую экономику США в истории, а теперь она "ужасная". Харрис же сказала, что республиканец оставил Байдену и его команде "худшую экономику в истории".

"У меня отличный план. Люди смогут ходить на работу, зарабатывать хорошие деньги для нашей страны. У нее (Харрис – Ред.) нет плана, она просто скопировала план Байдена", – заявил Трамп и назвал Камалу Харрис "марксисткой".

Она ответила, что планирует строить "экономику возможностей". Речь идет о налоговых льготах для молодых семей и помощи малому бизнесу, который является "основой американской экономики". Трампа Харрис упрекнула, что он планирует "снизить налоги для миллиардеров и больших корпораций".

Также кандидаты говорили про аборты. "Сейчас более чем в 20 штатах действует его запрет на аборты. То есть даже запрещено делать аборт для жертв изнасилований. Это аморально. Правительство и Трамп не должны указывать, что делать женщинам со своим телом", – заявила Харрис.

Трамп же отказался сказать, наложит ли он вето на национальный законопроект об абортах, если он попадет к нему на стол. Бывший президент заявил, что ему не придется этого делать.

Следующей темой стали мигранты и безопасность границы – Трамп обвинил Байдена и Харрис в том, что они позволяют "приезжать в США преступникам".

"Я поддержала законопроект о безопасности границ, это помогло бы нам бороться с торговлей оружием и наркотиками на границе США. А Трамп был против этого законопроекта", – сказала кандидатка от демократов.

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Ранее сообщалось, что дебаты продлятся 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в зале нет, а микрофоны будут включать только время ответа кандидата.

Встреча проходит в Филадельфии в Национальном конституционном центре. Ее модерируют ведущий и главный редактор World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущая Прайм ABC News Live Линси Дэвис.

Оппоненты имели возможность взять с собой только ручку, блокнот и бутылку воды. Микрофоны будут включены только для кандидата, чей черед говорить. Только модераторам разрешено задавать вопросы. В рекламных паузах Трампа и Харрис нельзя общаться со своими работниками по предвыборной кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне дебатов Харрис и Трамп фактически уравняли свои шансы занять пост президента США. Победа любого из кандидатов на выборах, которые состоятся в Штатах 5 ноября, вполне достижима.

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