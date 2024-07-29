'Выглядит изолированной': Сикорский заявил, что позиция Венгрии раздражает всех остальных в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Венгрия выглядит все более изолированной в Европейском Союзе. А позиция официального Будапешта вызывает раздражение у других стран-членов.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью Visegrad Insight. Сикорский подчеркнул, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам Венгрия не получила поддержки для своих позиций.

"Мало того, они (венгры. – Ред.) выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно получить друзей, если кто-то излучает эгоизм", – сказал он.

Он также рассказал, что на заседании обсуждался вопрос о месте проведения одного из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или Брюсселе.

"Я предложил как компромисс провести его в Украине – либо во Львове, либо даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел. И напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Рады состоялось в Киеве. Однако во время нашей встречи венгерский министр, похоже, получил другие указания из столицы и, в конце концов, был вынужден ветировать предложение. Он остался один", – рассказал Сикорский.

Сикорский отметил, что геополитическое расположение Венгрии между Москвой и Брюсселем не повышает ее влияние, а наоборот, раздражает других членов ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан заявил, что поляки критикуют Венгрию за отношения с РФ, а сами "косвенно покупают газ у россиян". Политик обвинил правительство Дональда Туска в лицемерии.

Весной 2024 года Венгрия взяла миллиардный кредит у трех китайских банков – самый большой кредит, который когда-либо получал Будапешт. Он был полностью использован еще до 19 апреля. При этом государственный долг Венгрии находится на рекордно высоком уровне.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто возмутился решением Украины прекратить транзит российской нефти "Лукойлу" в Венгрию. Он заявил, что это "непонятное и неприемлемое" решение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!