Вчера в разговоре с известным журналистом Александром Лирчуком в программе на ANALITYK PRO затронули тему правдивых "КОНСЕРВАТОРОВ", которые позиционируют себя как "ВЕЧНЫЕ" и "САМЫЕ ВЕЛИКИЕ" правители в истории своих государств.

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Далее текст на языке оригинала.

Я намагався пояснити, що Трамп, Путін чи Лукашенко, попри їхню публічну риторику прихильності до консервативних цінностей поваги до традиційної сімʼї та родини, є символами радше АНТИконсерватизму. Бо консерватизм – це не лише критика сексуальних меншин, це – передовсім власна етична поведінка та дотримання чеснот сімʼянина.

Розлучений Путін із численними коханками і дітьми, сексуальний активіст і багатоженець Лукашенко…

Де вони і де знамениті консервативні СІМЕЙНІ та РОДИННІ ЦІННОСТІ?

Про Трампа та його походеньки і вечірки, в тому числі в Росії, годі й говорити!

Чого варта лише БІЗНЕСОВА ідея похоронити свою першу дружину на території гольф-клубу, щоб отримати пільги на податки. Бо земельні ділянки у Нью-Джерсі, які використовують як цвинтар, не обкладаються податком на майно. Ба більше, професорка Брук Харрінгтон стверджує, що скромне поховання своєї першої дружини на території гольф-клубу дало змогу Трампу здійснити ПОТРІЙНЕ УХИЛЯННЯ від сплати податків: податку з продажу, на майно і прибуткового податку!

Детальніше про хитросплетіння "консервативного трампізму" й "рашизму" та глибоку кризу лібералізму в сьогоднійшній програмі на ANALITYK PRO.